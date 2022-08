Calciomercato Juventus, “terremoto” Depay: l’incontro che suggella l’intesa

Calciomercato Juventus, sono ore decisive per il futuro dell’attaccante olandese Depay. Adesso sarà tutto più chiaro.

Come scrivono da ‘Sport.es’, sono ore decisive per il futuro dell’attaccante olandese. Depay e il suo avvocato starebbero incontrato il Barcellona per farsi liberare definitivamente e, quindi, partire ufficialmente a parametro zero.

In queste ore, infatti, potrebbe esserci già l’ufficialità della separazione consensuale tra le parti. Depay è il pole per l’attacco della Juventus e se dovesse concretizzarsi questa separazione ufficiale, come potrebbe succedere già in giornata, a quel punto l’olandese sarà libero di firmare il suo nuovo contratto con i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Depay ci siamo | “Fuori da Barcellona nelle prossime ore”

Stando infatti all’indiscrezione spagnola, Depay sarà fuori da Barcellona nelle prossime ore. Ovverosia già in questa settimana l’attaccante potrebbe firmare il proprio contratto con una nuova squadra. Inutile dire che questa “nuova” realtà calcistica sia proprio la Juventus.

Dopo le difficoltà riscontrate con l’operazione Morata, ormai un consolidato giocatore dell’Atletico Madrid, adesso, la Juventus è virata immediatamente su Depay. In un certo senso un’alternativa di lusso dato il palmares ma soprattutto l’età del giocatore. Depay è un bomber di razza molto tecnico che potrà dialogare perfettamente con i propri compagni di ruolo, specialmente Vlahovic. Insomma, non resta che aspettare l’ufficialità di una trattativa che sta già facendo sognare tutti i tifosi d’Italia.