Calciomercato Juventus, scambio in Ligue 1: Allegri gode due volte

Ancora rumors di calciomercato per la Juventus quando ormai si sta avvicinando il gong di questa importante finestra di trasferimenti estivi.

I bianconeri hanno visto decisamente rinnovato il loro organico. Finora sono arrivati grandi giocatori come Pogba e Di Maria, ad esempio, che insieme a Bremer e Kostic cercheranno di trascinare la squadra verso importanti traguardi. Il calciomercato per la Juve è però tutt’altro che chiuso e i prossimi giorni saranno molto caldi, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Le priorità del club sono ormai definite, così come definiti gli obiettivi. Serve un centrocampista e una punta e non si esclude che prima della fine del mese possa essere fatto un tentativo in extremis per un laterale sinistro. Allo stesso tempo però la società deve anche darsi da fare per trovare una collocazione ai giocatori che non troverebbero spazio in questa stagione.

Calciomercato Juventus, Arthur-Paredes: scambio possibile?

Tra questi c’è anche Arthur, che sembrava essere molto vicino al Valencia nelle scorse settimane. Ma poi l’affare si è arenato visto che gli spagnoli non potevano soddisfare le richieste di ingaggio del calciatore brasiliano. Che dunque ora attende nuove proposte. Come spiega Tuttojuve potrebbe riaprirsi per lui anche la pista Psg. La Juventus infatti potrebbe proporre il centrocampista ex Barcellona in prestito ai francesi di Galtier per ottenere in cambio, con la stessa formula, Leandro Paredes. Una operazione che potrebbe soddisfare entrambi i club e rimandare al futuro ogni decisione definitiva riguardo i loro cartellini. Chissà che non possa essere proprio questa la mossa giusta per far sì che possa arrivare a Torino il regista argentino tanto atteso da Allegri.