Calciomercato, Depay “spegne” la Juventus: l’ultima richiesta è clamorosa

Calciomercato Juventus, c’è ancora da chiudere per l’attaccante. Nuovi dettagli sull’operazione Depay dal Barcellona.

I bianconeri vogliono chiudere al più presto per un nuovo attaccante. Non si dovesse sbloccare l’operazione Depay, i bianconeri avrebbero già il sostituto che sarebbe Milik del Marsiglia.

Secondo infatti le ultime indiscrezioni ricavate direttamente da ‘Il Corriere dello Sport’, c’è un problema che non permette ai bianconeri di sbloccare l’operazione Depay. L’attaccante olandese, infatti, non mollerebbe la richiesta sui tre anni di contratto rispetto al biennale pensato inizialmente dalla società bianconera.

Calciomercato, Depay vuole un triennale | La Juventus ne offre due

Potrebbe infatti raffreddare la trattativa soltanto la richiesta di un triennale da parte del giocatore, il motivo è semplicemente legato al costo. Con un triennale la Juventus andrebbe, in definitiva, a spendere ben 24 milioni di euro. Troppi in questo momento, soprattutto per un attaccante che arriverebbe a parametro zero.

Ora bisognerà ragionare ulteriormente sui costi. Ma in caso di mancato accordo la società avrebbe già un sostituto d’eccezione, si tratta di un vecchio pallino della Serie A ma anche dello stesso club bianconero, Milik che arriverebbe dal Marsiglia tramite prestito con diritto di riscatto.