Calciomercato Juventus, niente Depay: la formula per il nuovo 9 è quella giusta

Calciomercato Juventus, adesso la dirigenza sembra più convinta su un altro bomber per diventare il vice di Dusan. Tutti i dettagli.

I bianconeri studiano l’alternativa in attacco. Depay non convince più, o meglio, le richieste decisamente elevate dell’olandese lasciano la società in piena riflessione. C’è bisogno di agire concretamente e di farlo il prima possibile. Attualmente la Juventus ha solo due attaccanti disponibili e Allegri vuole, a tutti i costi, un altro “9” per il suo attacco.

Stando a ‘Turttosport’, adesso, prende quota un altro nome. Un profilo che già in passato era al centro dei desideri della precedente dirigenza e che, adesso, potrebbe ritornare in auge in questi giorni. Stiamo parlando chiaramente di Milik, attualmente al Marsiglia.

Calciomercato Juventus, prende quota Milik | Potrebbe essere lui il nuovo vice

Proprio l’ex Napoli, adesso, potrebbe arrivare alla fine dell’attuale finestra estiva. Già in passato, quando a gestire il mercato della Vecchia Signora c’era Paratici e sulla panchina sedeva Maurizio Sarri, Milik era un desiderio che adesso potrebbe diventare concreto.

Infatti, come scrive ‘Tuttosport’, il giocatore potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, visto che il Marsiglia vorrebbe fare cassa. Insomma una tipologia di trattativa che metterebbe d’accordo tutti, compreso il club francese.