Calciomercato Juventus, Allegri “sentenziato”: l’indizio sull’esonero

Calciomercato Juventus, aumentano pression e aspettative sul tecnico livornese dopo l’ennesimo colpo di mercato.

Tra meno di un’ora la Juventus scenderà in campo allo Stadium per affrontare lo Spezia nella gara valida per la quarta giornata di campionato. Si tratta del primo impegno infrasettimanale per i bianconeri. La tappa iniziale di un vero e proprio tour de force. Sabato, infatti, la Vecchia Signora sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, martedì invece c’è il debutto in Champions League in casa del Psg.

Massimiliano Allegri spera di riavere al più presto Angel Di Maria: il fenomenale attaccante argentino ha ormai recuperato dall’infortunio rimediato all’esordio con il Sassuolo e siederà in panchina contro i liguri di Luca Gotti. Il tecnico livornese si prepara anche ad accogliere Leandro Paredes. L’ormai ex Psg rappresenta l’ultimo colpo del mercato estivo e stasera assisterà al match dalla tribuna. La società ha così esaudito una delle ultime richieste dell’allenatore: quell’uomo d’ordine indispensabile per tornare a far girare il centrocampo.

Calciomercato Juventus, calano ancore le quote sul possibile licenziamento del tecnico

Una volta completato il puzzle, Allegri dovrà fare di tutto per far rendere al massimo la rosa che gli è stata messa a disposizione. Si poteva fare certamente di più, ma rispetto allo scorso anno la squadra è decisamente più competitiva. Eppure nelle prime tre giornate la Juventus è stata molto altalenante. Bene con il Sassuolo, male con la Sampdoria, di nuovo bene con la Roma, sebbene Vlahovic e compagni si siano dovuti accontentare del pari.

Passaggi a vuoto che in ogni caso la Juventus dovrà ridurre al minimo per tornare a lottare per lo scudetto. E la sensazione è che il club quest’anno sarà meno indulgente con Allegri. Calano ancora le quote relative al suo esonero: due settimane fa la Snai bancava a 12 un possibile licenziamento dell’attuale allenatore, oggi invece è dato a 7.