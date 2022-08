“Neanche sotto tortura”: Milinkovic-Juve, nuovo colpo di scena

Calciomercato Juventus, il futuro di Milinkovic Savic è ancora un rebus tutto da sciogliere, soprattutto in vista delle prossime stagioni.

Con gli acquisti di Paredes e Pogba, uniti alla crescita esponenziale di cui si sta rendendo protagonista Miretti, il centrocampo della Juve sta assumendo dei contorni sempre più definiti. Certo, il divario rispetto ai top club almeno considerando la zona nevralgica del campo è ancora piuttosto evidente, tuttavia i bianconeri vogliono ridurre il gap a stretto giro di posta con acquisti mirati e funzionali, in grado di innalzare qualitativamente il tasso tecnico della rosa a disposizione di Max Allegri.

Da tempo sul taccuino della “Vecchia Signora”, salvo clamorosi colpi di scena Sergej Milinkovic-Savic resterà alla Lazio ancora per un’altra stagione. Per il centrocampista serbo, legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza nel 2024, non sono arrivate offerte concrete quest’estate, con Lotito che ha avuto la strada relativamente spianata nel tastare il terreno in vista di un possibile rinnovo. La Juve non ha affondato il colpo, ma neanche il Psg e lo United sono andati oltre a timidi sondaggi esplorativi.

Calciomercato Juventus, Milinkovic e la questione del rinnovo

Secondo quanto riferito da “Il Corriere dello Sport“, dunque, le probabilità che si materializzi una cessione last minute del centrocampista serbo rasentano lo 0%: la Lazio non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello – già decisivo contro l’Inter – anche se chiaramente i messaggi lanciati dall’entourage del “Sergente” non possono passare inosservati. Appare piuttosto inverosimile, dunque, lo scenario per il quale Milinkovic apponga la firma sul suo rinnovo prima del Mondiale. “Neanche sotto tortura“: così chiosa il Corsport.