Calciomercato Juventus, odissea infinita: ceduto dopo un solo mese!

Calciomercato Juventus, odissea infinita: è stato ceduto solamente un mese dopo quello che sembrava un passaggio definitivo

Qualche anno fa, nel momento in cui Andrea Pirlo aveva deciso di mandarlo in campo, si parlava di un possibile calciatore importante, che la Juventus avrebbe magari potuto far rimanere a Torino nel corso degli anni. E magari molti speravano anche di aver in casa quello che era già stato ribattezzato l’erede di Alex Sandro. Le cose, è evidente, non sono andate in questa maniera. E dopo l’esperienza negativa con la maglia del Verona, Gianluca Frabotta si era legato al Lecce per questa stagione.

Ma un mese dopo, almeno secondo le informazioni che sono state riportate da Sportitalia, il giocatore dovrebbe già lasciare il Salento per trasferirsi nel Lazio, precisamente al Frosinone, in Serie B. Ovviamente dopo essere rientrato per qualche ora alla base, quella bianconera, per sistemare i dettagli di un accordo.

Calciomercato Juventus, Frabotta al Frosinone

Allora, che con il Lecce non avrebbe avuto tutto questo spazio si era capito sin da subito. Anzi, sembra proprio che Baroni, tecnico della formazione salentina, gli abbia parlato chiaro. Ma anche se non l’avesse fatto, i segnali sono arrivati tutti, e anche importanti, visto che fino ad oggi Frabotta con la maglia del Lecce non ha collezionato nemmeno un minuto. Una cosa importante per il proseguo della stagione, visto che gi permette di andare almeno a giocare senza nessun intoppo burocratico.

Insomma, non è partita nel migliore dei modi l’annata dell’esterno sinistro che senza dubbio, nel momento in cui aveva deciso di andare a provare l’esperienza in giallorosso, si aspettava un trattamento diverso. Ma quando le cose partono male, alcune volte finiscono peggio, e allora è decisamente meglio cambiare aria.