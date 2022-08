“Grave problema al tallone”: attaccante a rischio per Fiorentina-Juve

Il match di campionato tra la Fiorentina e la Juventus potrebbe perdere uno dei protagonisti più attesi: i dettagli.

Dopo i due pareggi consecutivi maturati contro Samp e Roma, per la Juventus è già vietato sbagliare: allo Stadium i bianconeri se la vedranno con lo Spezia, in un match nel quale Vlahovic e compagni dovranno inevitabilmente fornire dei segnali, per evitare di scivolare a troppi punti di distanza dalla vetta.

Gli impegni in rapida successione porteranno poi la compagine di Allegri ad affrontare nel week-end la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I “Viola”, reduci da tre pareggi consecutivi tra campionato e Conference League, sono oggi attesi dalla trasferta della Dacia Arena contro l’Udinese, in una gara nella quale non ci sarà sicuramente Nico Gonzalez. Come riferito da “La Nazione”, il problema al tallone di cui è rimasto vittima l’attaccante argentino potrebbe costringerlo a stare fuori anche contro la Juventus, nella gara in programma sabato 3 settembre alle ore 15. Le condizioni di Nico Gonzalez verranno chiaramente valutate nel corso delle prossime ore, per capire se effettivamente un suo recupero lampo possa concretizzarsi come un’opzione praticabile o se sia preferibile un approccio più “conservativo” per evitare di correre rischi inutili in una fase delicata della stagione.