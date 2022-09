Psg-Juventus streaming | Dove vedere il match in diretta tv e in chiaro

Psg-Juventus streaming e dove vederla in diretta tv. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri. Finalmente arriva l’esordio in Europa per la formazione di Allegri, chiamata ad una grande prova se vorrà uscire indenne dal campo del Psg, una delle grandi favorite per la conquista finale del torneo.

Fischio d’inizio alle 21 di oggi martedì 6 settembre. La Juventus arriva a questa sfida con alcune assenze pesanti, su tutte quelle di Pogba, Chiesa, Di Maria e Szczesny. Attenzione dunque alle novità di formazione, si ipotizza un cambio modulo.

Psg-Juventus di Champions League sarà visibile in chiaro su Canale 5, dunque ci si aspetta un numero altissimo di telespettatori visto che l’evento sarà fruibile anche per chi non possiede un abbonamento. La gara sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sport 4K (213). In streaming il match sarà visibile anche su Sportmediaset o attraverso le applicazioni Sky Go e Now Tv. Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.

Le probabili formazioni di Psg-Juventus

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

Psg-Juventus streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.