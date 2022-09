Calciomercato, Juventus-Milinkovic Savic: annuncio enigmatico in conferenza

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento che interessa molto la tifoseria bianconera, ovviamente in ottica futura.

Trasferimenti conclusi per questa estate per i bianconeri, che nel corso di questo 2022 hanno indubbiamente rivoluzionato il loro organico. Alla corte di Allegri sono arrivati grandi campioni e giocatori utili al progetto, che vede la Juventus alla ricerca dello scudetto e di un cammino importante in Champions League.

In ogni caso, anche se adesso non è possibile acquistare o cedere calciatori, è chiaro che la dirigenza rimane costantemente al lavoro. C’è da iniziare a pensare agli innesti della squadra del futuro ed è necessario sempre essere pronti ad anticipare la concorrenza sugli obiettivi che vengono prefissati. Che siano possibili parametro zero o meno, bisogna saper sempre cogliere l’occasione.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic: “Non posso pensare già al prossimo anno”

Un grande campione che ormai da tempo viene accostato ai bianconeri è Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio di Sarri. Un centrocampista che non ha certo bisogno di presentazioni. Nella conferenza stampa di presentazione della sfida tra i biancocelesti e il Feyenoord in Europa League il calciatore serbo ha parlato anche delle voci di mercato che lo hanno riguardato e che sicuramente lo riguarderanno anche in futuro. “Voi avete parlato sempre di mercato ma io sono sempre rimasto qui, mi sono riposato bene. L’anno prossimo? Non ho pensato a cosa farò il prossimo anno, per un calciatore è difficile guardare così avanti. Purtroppo ho giocato solo un anno in Champions, mi aspettavo di poterci giocare di più”.