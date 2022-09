Calciomercato Juventus, flop Bonucci: il blitz per l’erede immediato

Calciomercato Juventus, il flop di Bonucci potrebbe “costringere” Cherubini all’innesto immediato a gennaio. La situazione attorno al difensore

Condizioni fisiche precarie e anche le prestazioni in campo di conseguenza non sono delle migliori. Parliamo di Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, che non ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione. Uno stop in avvio, il rientro a Firenze nei minuti finali e poi la gara da titolare in Champions League contro il Psg, ma la sensazione di un giocatore non al massimo della forma. L’età avanza anche per l’ultimo reduce della BBC dentro la società bianconera, costretta quasi a guardare al mercato di gennaio per un innesto dietro.

Soprattutto perché Allegri non sembra convinto né di Gatti e nemmeno di Rugani, che sarebbero le alternative. Ci leveremmo pure il condizionale visto che nel momento del bisogno il tecnico livornese ha deciso di schierare Danilo al fianco di Bremer, snaturando quello che è il ruolo naturale dell’ex difensore del Manchester City. Delle valutazioni verranno fatte nei prossimi mesi, prima della riapertura delle trattative. E non è detto che non ci possa essere un inserimento last minute.

Calciomercato Juventus, i nomi per gennaio

Ci sarebbero diversi difensori svincolati ai quali la Juve non guarda assolutamente. Però, a gennaio, un innesto ci potrebbe essere. Il nome principale potrebbe essere quello di Igor della Fiorentina, entrato nell’orbita bianconera da un poco di tempo e mai uscito. Ma anche qualche colpo low cost potrebbe rientrare nell’ordine delle cose. Una situazione insomma da monitorare e da tenere in considerazione soprattutto se Bonucci non riuscisse a mettersi in maniera definitiva alle spalle quelli che sono i suoi problemi fisici.