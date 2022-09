Calciomercato Juventus, esonero Allegri: quote in picchiata

Calciomercato Juventus, l’allenatore livornese continua ad essere un osservato speciale. Le prossime partite potrebbero essere decisive.

Settembre, tranne in casi eccezionali, non è un mese in cui si solitamente si tracciano bilanci. Cinque giornate di campionato sono difatti ancora poche per poter trarre conclusioni definitive. Certo, poi ci sono le eccezioni. Soltanto pochi giorni fa, ad esempio, il Chelsea ha deciso di esonerare Thomas Tuchel dopo neppure un mese dall’inizio della nuova stagione: una scelta che inevitabilmente ha fatto rumore. Anche in Italia abbiamo qualche panchina traballante. Sembra correre qualche rischio il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ancora inchiodato a quota zero punti nonostante un’importante campagna acquisti.

Stando alle quote dei bookmaker, non possono dormire sonni tranquilli neanche Marco Giampaolo e Gabriele Cioffi, che siedono rispettivamente sulle panchine di Sampdoria e Verona. L’ex allenatore dell’Udinese tuttavia si è scrollato di dosso un po’ di pressione nell’ultimo turno, avendo la meglio proprio sui blucerchiati nello scontro diretto.

Calciomercato Juventus, per i bookmaker la separazione è sempre più probabile

Tra le quote che continuano a scendere in maniera costante ci sono anche quelle relative ad un eventuale esonero di Massimiliano Allegri. Soltanto pochi giorni fa Goldbet bancava il suo licenziamento a 18, adesso invece viene pagato dieci volte la posta. Un “segnale” da tenere sott’occhio. Non ci sono avvisaglie di ribaltoni all’orizzonte, ma molto dipenderà dai prossimi risultati. La Juventus finora non ha particolarmente convinto, se non nelle due gare casalinghe con Sassuolo e Roma, in cui ha dimostrato di poter alzare il livello di gioco. Mercoledì, nell’esordio in Champions League contro il Psg, il tecnico livornese ha rimediato la prima sconfitta della stagione, pur uscendo a testa alta dal Parco dei Principi grazie alla reazione che la sua squadra ha avuto nella ripresa e che poteva portare al pareggio.