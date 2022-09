Calciomercato, affare alla Cristiano Ronaldo saltato: goduria Juve last minute

Un operazione davvero dispendiosa, saltata agli ultimi giorni. Ecco cosa è successo in mediana per la Juventus.

Stando alle ultime indiscrezioni il caso in mediana ha avuto un ultimatum decisamente fortunoso per i bianconeri. Infatti, prima di andare su Arthur, il Liverpool era disposto a spendere ben 100 milioni per convincere il Real Madrid a cedere Valverde giocatore – ormai – indispensabile per Ancelotti.

Stando infatti all’indiscrezione di ‘As’ il club inglese aveva pronta un’offerta decisiva per arrivare alla chiusura della trattativa per Valverde ma poi il no dei blancos ha fatto slittare completamente il possibile assalto e da lì si è passati al piano b, cioè l’acquisto del centrocampista brasiliano.

Calciomercato Juventus, Arthur “grazie” al no del Real per Valverde

Decisivo, dunque, il no di Ancelotti che ha desistito dall’importante offerta degli inglesi che come sappiamo riescono ad essere molto persuasivi quando vogliono arrivare ad un giocatore importante.

Adesso Valverde, però, è un pezzo pregiato del centrocampo del Real Madrid che sicuramente non vuole lasciarlo partire così facilmente, soprattutto dopo che, in estate, si è dovuta “liberare” dell’importante cessione di Casemiro passato poi al Manchester United. In sostanza i bianconeri hanno avuto la fortuna di avere il Liverpool desideroso di rinforzare la mediana e, quindi, il brasiliano si è dimostrato un occasione per entrambe le società.