Spaccatura nella Juventus, confronto Allegri-Bremer: cosa è successo

Juventus, la situazione in casa bianconera è in continua evoluzione: il primo a prendere la parola sarebbe stato Gleison Bremer.

La sconfitta contro il Benfica, che potrebbe ripercuotersi in maniera nefasta nel cammino in Europa della Juventus, ha rimesso clamorosamente in discussione il futuro di Max Allegri, ora sulla graticola.

Sebbene non si segnalino mosse ufficiali da parte della dirigenza bianconera in vista di un possibile esonero, è chiaro che la situazione legata al tecnico livornese sia ormai sul punto di implodere. Lo sconcertante calo fisico, unito alla mancanza di gioco e ad alcune reazioni a caldo – Di Maria e Milik in primis – non possono più passare inosservate, così come l’oggettiva assenza di crescita di una squadra che si presentava ai nastri di partenza della nuova stagione con rinomate certezze, derivanti da un mercato comunque importante. Ed invece, le sole due vittorie di questo primo scorcio di stagione sono un bottino troppo magro, con Allegri che in quel di Monza potrebbe effettivamente la panchina.

Juventus, “diffidenza dello spogliatoio” nei confronti di Allegri: le ultime

Che il clima in casa Juve sia tutt’altro che tranquillo è ormai un dato acquisito. Maggiori informazioni, però, sono stati forniti nel corso della diretta Twitch di Juventibus da Luca Momblano e Mario Gatta, che hanno fatto il punto della situazione svelando dei dettagli piuttosto interessanti. Momblano ha esordito così: “Ha parlato qualcuno della squadra? Il primo giocatore a prendere la parola sarebbe stato Bremer ed avrebbe manifestato in qualche modo il fatto che lui così come una parte dei nuovi, non ha capito quali siano le richieste dell’allenatore, manifestando una stato di confusione ed una volontà di approfondire in fretta la linea dei nuovi. Nello spogliatoio c’è un largo e diffuso clima di diffidenza in questo momento nei confronti delle richieste di Allegri.”

Alle parole di Momblano hanno fatto seguito quelle di Mario Gatta: “Ho avuto una notizia certa, mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto: esiste una spaccatura tra una parte della squadra ed Allegri.”