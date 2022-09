Calciomercato Juventus, Allegri e quei 25 milioni che segnano il suo destino – VIDEO

By

Calciomercato Juventus, ore frenetiche sul fronte Allegri: tante opzioni in ballo, ma la cifra da prendere in esame non è indifferente.

L’ennesima prova deludente fornita dalla Juventus in questo primo scorcio di stagione ha contribuito ad evidenziare tutti i limiti strutturali di una rosa non ancora squadra, in costante balia degli eventi. Le “Aquile” hanno avuto vita facile nello sgretolare le ultime certezze degli uomini di Allegri, con il tecnico livornese finito nuovamente nel mirino della critica. A dispetto di quanto successo nelle scorse settimane, però, il fastidio percepito dai tifosi avrebbe trovato unanime consenso anche nei vertici dirigenziali bianconeri. Nel quartier generale della Juve si aspettano una scossa immediata da parte di Vlahovic e compagni, e la sfida con il Monza rappresenta dunque un autentico spartiacque.