Flop Juventus, Agnelli pesca il coniglio dal cilindro: ecco Andreini!

Dopo le sconfitte della Juventus, il presidente Agnelli ha la soluzione per salvaguardare il problema nello staff.

Come scrive ‘Tuttosport’, l’attuale situazione dei bianconeri ha già fatto riflettere a lungo la dirigenza. Troppi infortuni, troppi pochi risultati postivi e una necessità imminente di cambiare, subito.

Infatti non si tratterebbe di un nuovo potenziale acquisto nello staff tecnico dei bianconeri ma più spazio e maggior coinvolgimento di una figura già in organico come Andreini. Già arruolato a luglio dal club proprio per volere del presidente Andrea Agnelli con il ruolo di coordinatore di tutte le aree legate alla performance della squadra principale allenata da Massimiliano Allegri.

Agnelli ha deciso, più spazio ad Andreini | L’ex preparatore di Donadoni

In passato Andreini oltre ad essere stato l’ex preparatore di Roberto Donadoni, prima al Livorno e poi al Bologna ed infine in Cina allo Shenzhen, Andreini potrebbe figurare fondamentale, adesso, in prima squadra. Lui avrebbe infatti il ruolo di interfacciare sia ocn lo staff tecnico ma anche con quello medico.

Stando al volere del presidente Andrea Agnelli, adesso, Andreini dovrebbe avere maggiore spazio decisionale ma sempre rimanendo sinergia con i vari staff, per migliorare in toto le performance dei giocatori, che ultimamente non stanno dando le risposte cercate. C’è inoltre anche da salvaguardare la forma fisica. La ripartenza potrebbe dunque ripartire proprio da Andreini.