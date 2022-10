Calciomercato, l’amico di Mou grazia la Juventus: così arriva gratis

Calciomercato Juventus, tutto dipenderà dalla volontà degli inglesi: eventualità che sblocca una potenziale operazione in entrata.

Siamo sempre su alcuni obiettivi ma adesso la questione potrebbe sbloccarsi in maniera definitiva. Come scrivono da ‘Sport.es’, se l’Arseanl dovesse andare su Ruben Neves ciò potrebbe “sbloccare” Douglas Luiz che, quindi, sarebbe libero di poter scegliere una nuova squadra.

Un operazione sarebbe dunque a favore dei bianconeri che da tempo cercano l’obiettivo in mediana brasiliano. Come scrivono anche i colleghi spagnoli, però, ciò non potrebbe avvenire in tempi brevi. Il motivo è legato allo slot degli extracomunitari attualmente occupato e quindi non ulteriormente disponibile per il club di Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, Ruben Neves sblocca Douglas Luiz in bianconero

L’obiettivo dell’Arsenal era anche il brasiliano ma nelle ultime ore il nome di Ruben Neves sembra aver preso decisamente più quota del centrocampista. Motivo che farebbe dunque ben sperare i bianconeri ma solo per giugno. Come detto poc’anzi, l’ultimo slot disponibile per giocatori extracomunitari è già stato occupato e pertanto in caso di accordo con l’Aston Villa, i bianconeri dovranno, comunque, aspettare fino a giugno. Laddove, appunto, ci sarebbe un potenziale acquisto a zero.

La voglia di ritornare da subito a vincere è tanta. I bianconeri non vogliono più perdere punti preziosi e il ritorno alla vittoria deve diventare una cosa sacrosanta in casa bianconera vista anche la squadra decisamente a livello che, non appena completa, non allontana i bianconeri al sogno di vincere tutte le competizioni. L’upgrade potrebbe essere ancora più definitivo se, appunto, si riuscisse a chiudere un profilo decisamente duttile alla causa com’è, appunto, Douglas Luiz che sembra piacere molto anche a mister Allegri.