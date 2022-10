Juventus, doppia sorpresa last minute: fuori due titolarissimi

Sempre più vicino il fischio di inizio di Maccabi-Juventus: ecco le possibili scelte di Allegri a poche ore dallo starting point della gara.

Una gara da non fallire per la Juventus, per non veder compromesso irrimediabilmente il proprio cammino in Champions League. Dopo la sconfitta patita al Meazza contro il Milan, Vlahovic e compagni si presentano in Israele con la consapevolezza di non poter più sbagliare, per non scrivere la parola fine ad un’avventura in Europa che fino a questo momento ha conosciuto più delusioni che gioie.

Il ritorno di Di Maria, sotto questo punto di vista, contribuirà a rendere più fluida la manovra della “Vecchia Signora”, apparsa abulica ed impacciata contro i rossoneri. Rispetto alla formazione iniziale scesa in campo contro il Milan, però, potrebbero esserci anche altre novità di formazione. Come rivelato da Romeo Agresti, infatti, nell’ultima prova della Juve pre Maccabi non figuravano tra i titolari né Bremer né Kostic. Al loro posto, sono stati testati Rugani e Mckennie. Si tratta chiaramente di due scelte importanti, che laddove dovessero essere confermate potrebbero rimescolare in maniera importante le carte in tavola. Da capire, dunque, se Allegri opterà effettivamente per questo tipo di scelte, con annesse variazioni tattiche.