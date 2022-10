Calciomercato Juventus, caccia al baby Lukaku: colpo da 20 milioni

Calciomercato Juventus, bianconeri attenti ai talenti del futuro: occhi puntati sul giovane prodigio dal Belgio.

Bianconeri sempre attenti ai talenti del domani, adesso, il nuovo colpo potrebbe essere un profilo che interessa e non poco la dirigenza della Vecchia Signora. Si tratta del giovane attaccante Jeremy Doku, belga e già considerato l’erede di Lukaku.

Stando a ‘Tuttojuve.com’, il giocatore potrebbe essere un osservato speciale della dirigenza bianconera. Un rinforzo in attacco dal valore totale di 20 milioni di euro. Certamente di buon auspicio se si pensa una sorta di upgrade tecnico in vista del futuro. Come detto poc’anzi, e soprattutto come caratteristiche tecniche, il giocatore potrebbe essere il nuovo crack del calcio italiano.

Calciomercato Juventus, Doku per Allegri

L’attaccante belga ha già riscosso diverso successo in patria, classe 2002, quindi ancora giovanissimo, l’attaccante è già un predestinato in patria. I bianconeri vogliono lanciarlo ad alti livelli nel calcio che conta e, quindi, non è escluso che si facciano avanti già nelle prossime sessioni di mercato.

Ma andiamo a scoprire un po’ le caratteristiche del giocatore, gioca prevalentemente come ala destra ma può svariare su tutto il fronte offensivo, quindi fare anche la punta. Giocatore tecnico, rapido e con un perfetto dribbling, abile negli assist ma anche decisivo nelle conclusioni personali. Insomma, il phisique du role sembra quello giusto. Staremo a vedere se i bianconeri finalizzeranno l’affare già nelle prossime sessioni di mercato.