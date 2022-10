Dalla Spagna la sparano grossa: saluta la Juventus in estate

Cambiano di nuovo le carte in tavola, alcuni media iberici sono convinti che il giocatore si farà sedurre dalle sirene della Mls.

Si avvicina il tempo delle decisioni importanti e dei nodi da sciogliere in casa Juventus. Attualmente le attenzioni sono tutte rivolte a ciò che succede in campo: la prima parte della nuova stagione è stata tutt’altro che entusiasmante e nelle prossime settimane, prima del lungo stop per i Mondiali in Qatar, i bianconeri sono chiamati a recuperare terreno. Per quanto riguarda il campionato, la vetta della classifica è già molto lontana. In Champions League, invece, la situazione appare purtroppo già compromessa. Si può ancora evitare una clamorosa eliminazione nella fase a gironi, ma non bisognerà sbagliare le ultime due partite con Benfica e Psg. Nella maniera più assoluta.

Le prime somme, tuttavia, si potranno tirare solamente a metà novembre, quando ci sarà il rompete le righe. A partire da quel momento la dirigenza si focalizzerà sul mercato, visto che si tornerà in campo in concomitanza con l’apertura della sessione invernale.

Cambiano di nuovo le carte in tavola, futuro negli States per Bonucci?

Oltre ai possibili arrivi, il direttore sportivo Federico Cherubini dovrà occuparsi anche della questione rinnovi. In queste ore si sta parlando di Leonardo Bonucci, uno di quei giocatori che andranno in scadenza di contratto nell’estate 2024. Fino a qualche giorno fa in tanti erano pronti a scommettere su un addio imminente dell’attuale capitano bianconero, complici i rapporti non idilliaci con Massimiliano Allegri e l’interesse, neppure tanto velato, da parte del Tottenham di Antonio Conte. Ma oggi il giornalista Romeo Agresti, come vi abbiamo raccontato poc’anzi, ha spiegato come Bonucci e la Juventus intendano proseguire insieme, svelando l’esistenza un pre-accordo per il prolungamento.

Dalla Spagna, però, continuano a sostenere il contrario. E cioè che l’esperto difensore centrale stia pensando di raggiungere il suo “gemello” Giorgio Chiellini negli Stati Uniti d’America. Todofichajes.com è infatti convinto che il Losa Angeles FC abbia già allacciato i primi contatti con il suo agente.