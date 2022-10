Juventus, la goccia che fa traboccare il vaso: cessione a gennaio

Juventus, adesso spunta l’ipotesi cessione già a gennaio. Cosa sta succedendo nella squadra di Allegri: i dettagli.

Adesso nasce l’ipotesi della cessione già a gennaio. Come scrivono da ‘Calciomercato.it’, molti dei titolari bianconeri, dopo la sconfitta e quindi la matematica eliminazione dai gironi di Champions League, sono finiti sul banco degli imputati.

Tra questi, soprattutto nella fandom bianconera, sembra non essere piaciuto l’approccio avuto in campo di Manuel Locatelli. Il centrocampista italiano arrivato dal Sassuolo e con un importante eredità, adesso, non sta convincendo i tifosi che, una parte, chiede già la cessione a gennaio.

Calciomercato Juventus, Locatelli non convince una fetta dei tifosi | Cessione a gennaio

Locatelli ti prego vattene — Shinji (1-2) (@missionaryshin) October 25, 2022

40 milioni buttati via con Locatelli, a Gennaio da vendere anche per 10/15 milioni. — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) October 25, 2022

Vabbè ormai lo dico Via Mckennie o Locatelli, con una di queste due cessioni finanzi Ndicka e un terzino destro (si perché siamo scoperti li), via Di Maria, intanto recuperi Pogba, Chiesa e Kaio Jorge, vedi come stanno, e se è tutto ok, ti limiti a prendere un altro… https://t.co/cunVFd3lm9 — Giglio (@GiGiglio99) October 26, 2022

Alcuni tifosi si sono scagliati contro la presentazione del centrocampista italiano e su Twitter hanno sfogato il brutto momento della mancata qualificazione in Champions League.

C’è infatti chi accusa anche la società di aver speso troppi soldi per un giocatore che, almeno per il momento, non li sta convincendo.