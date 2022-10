Super scambio per Ziyech: la Juventus ha sciolto le riserve

Super scambio per Ziyech, la società è al lavoro in vista della sessione invernale di calciomercato: asse rovente Torino-Londra.

La precoce eliminazione dalla Champions League, diventata ufficiale dopo il triste naufragio di Lisbona con il Benfica, avrebbe potuto tagliare definitivamente le gambe alla Juventus. Proprio in questo senso, incuteva particolarmente timore la trasferta di Lecce. E un eventuale risultato negativo in Salento avrebbe potuto far deflagrare la situazione, già parecchio compromessa. Invece la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita tutto sommato a voltare pagina dopo la grande delusione. Ha convinto poco sul piano del gioco ma contro i giallorossi sono arrivati i tre punti e la conferma che si può dare fiducia ai giovani.

La copertina se l’è presa Nicolò Fagioli, centrocampista uscito dal vivaio che la scorsa estate ha deciso, di comune accordo con la società e il tecnico, di giocarsi le sue carte, rifiutando la possibilità di un nuovo prestito. L’ex Cremonese, entrato nella ripresa, ha deciso il match con un gol da cineteca. Tre punti che consento al tecnico livornese di approcciare in modo diverso le prossime due sfide contro Psg in Champions League e Inter in campionato.

Super scambio per Ziyech, il Chelsea propone il marocchino per arrivare a Rabiot

In casa Juventus, tuttavia, continuano le riflessioni su quelli che saranno gli assetti futuri, sia a livello di rosa che dirigenziali. Come riporta il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, il direttore sportivo Federico Cherubini e i suoi uomini sono già al lavoro in vista del mercato di gennaio. Oltre agli arrivi, qualcuno potrebbe lasciare Torino. Tra i maggiori indiziati ci sarebbe Weston McKennie, appetito dal Tottenham di Paratici e Conte. Ma il filo diretto con Londra non si ferma qui. Prende piede l’idea di un possibile scambio con il Chelsea tra Hakim Ziyech e Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, che ha migliorato le sue prestazioni nell’ultimo periodo, è seguito da tempo dai Blues, intenzionati a proporre il marocchino – inseguito anche dal Milan – per chiudere l’affare. Resta in ballo però l’ipotesi rinnovo: non è escluso che Rabiot alla fine possa restare.