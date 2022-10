Ultim’ora Juventus, UFFICIALE: due big ritornano in gruppo

Ultim’ora Juventus, la notizia è ufficiale: due big del gruppo allenato da Allegri hanno ripreso a lavorare con il gruppo

Ogni tanto una buona notizia. Ogni tanto qualcosa di positivo. La Juventus si sta preparando per la Champions League prima e per la sfida all’Inter dopo. Un doppio impegno importante e decisivo per quelle che possono essere le sorti della stagione della squadra guidata da Massimiliano Allegri. E dal report dell’allenamento di oggi, pubblicato sul sito ufficiale della Vecchia Signora, giungono notizie confortanti per quelle che sono le condizioni di due elementi che al momento sono ai box.

“La Juve inizia la sua settimana di lavoro in campo al Training Center, con sguardo alla sfida che concluderà i gironi di Champions League. Oggi il gruppo si è ritrovato al mattino, lavorando su esercitazioni tecniche per il possesso del pallone per concludere con partitella. Danilo ha usufruito di una giornata libera, mentre Di Maria e Bremer si sono allenati parzialmente in gruppo”. Questo il comunicato del club, che poi nella seconda parte ha spiegato ovviamente le solite cose logistiche per domani quando i primi quindici minuti di allenamento saranno aperti agli organi di informazione.

Ultim’ora Juventus, Di Maria e Bremer in gruppo

Insomma, sia Di Maria che Bremer hanno lavorato con il gruppo almeno in maniera parziale. Una situazione che comunque non cambia nulla rispetto alla gara contro il Psg, mentre cambia tanto se si pensa all’appuntamento di domenica sera contro l’Inter di Inzaghi. Sia l’argentino che il brasiliano insomma potrebbero essere abili e arruolabili. Una situazione che non può che far felice Massimiliano Allegri. Vedremo se queste buone notizie continueranno ad essere tali pure nei prossimi giorni.