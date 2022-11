Juventus, Pogba rischio rioperazione: il ‘verdetto’ è definitivo

Da ‘Tuttosport’ il verdetto sul futuro del campione francese. Tutti i dettagli riferiti alla condizione fisica di Pogba.

Il centrocampista francese e campione della Juventus, arrivato ad inizio stagione a parametro zero dal Manchester United, non ha ancora potuto esordire ufficialmente con la maglia della Juventus a causa del problema e dell’operazione rimandata poi stata fatta post cure. Adesso quanto manca al ritorno ufficiale del polpo? Da ‘Tuttosport’ svelati i dettagli del potenziale ritorno.

Pogba, infatti, secondo il profe Tencone che è intervenuto ai microfoni di ‘Tuttosport’ potrebbe ritornare senza un’altra operazione. Tutti i dettagli svelati.

Juventus, senti Tencone su Pogba: “Non ci sono problemi ai legamenti”

Stando alle parole del prof Tencone, non ci sarebbero problemi ai legamenti e quindi, sembra scongiurata l’ipotesi di un’altra operazione. Andiamo a vedere in dettaglio cos’ha detto il prof. proprio ai microfoni di ‘Tuttosport’.

“Come sta Pogba? Io non credo che ci siano problemi ai legamenti, non credo che debba essere rioperato. Pogba ha solo bisogno del tempo necessario per recuperare da quell’infiammazione che il menisco rotto gli aveva portato”. Ipotesi rioperazione scongiurata. Pogba avrà solo bisogno di tempo pre recuperare, bene, ed essere presto in forma. Sicuramente ci saranno più possibilità di vederlo nella seconda parte della stagione, laddove i bianconeri lotteranno ancora di più per i piani alti della classifica. Ieri, per Allegri, una note dolce con il grande esordio stagionale di Federico Chiesa, finalmente recuperato e in forma.