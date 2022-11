Calciomercato Juventus, decisione senza appello: ‘cacciato‘ a gennaio

Calciomercato Juventus, adesso l’attaccante potrebbe liberarsi già a gennaio per volontà dello stesso club.

Ad inizio stagione un vero tormentone che sembrava ormai in dirittura d’arrivo in casa bianconera ma alla fine si è concluso con un nulla di fatto. Stando però alle ultime indiscrezioni, adesso, il caso potrebbe riaprirsi.

Secondo infatti l’indiscrezione di Toni Juanmarti che su Twitter annuncia il possibile caso mercato, Depay potrebbe essere liberato già a gennaio per volontà del club blaugrana. Addio possibile da subito.

Calciomercato Juventus, si riapre il caso Depay | Addio a gennaio

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il calciatore olandese potrebbe già lasciare il Barcellona da gennaio. Un caso davvero insolito vista la situazione che l’ha trattenuto ad inizio stagione quando sembrava ormai cosa fatta il suo passaggio alla Juventus. Come sappiamo, proprio la Juve, alla fine, scelse per Milik che come risultati sembra aver dato ragione ai bianconeri.

Ora il caso Depay potrebbe riaprisi già da subito. Il giocatore crede che in estate avrà più opzioni per andarsene in un grande club, ma se non giocherà da qui alla fine della stagione potrebbe perdere cachet, quindi non è detto che si possa già decidere anticipatamente, quindi nel mercato di gennaio. Da vedere quale grande club avrà la necessità di rinforzarsi in attacco, con un colpo sicuro.