Accordo Arsenal-Juventus: annuncio ufficiale

L’annuncio ufficiale diramato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale notifica l’accordo raggiunto con i Gunners. Ecco di cosa si tratta.

Sono tanti i calciatori della Juventus impegnati in Qatar con le rispettive Nazionali: il sogno di conquistare i Mondiali è tangibile, soprattutto per i calciatori che militano nelle compagini di spicco, autorevoli candidate alla vittoria finale.

Per tutti gli altri, però, vietato staccare la spina. Proprio oggi Locatelli ha postato una foto che lo immortalava negli spogliatoi: l’ex centrocampista del Sassuolo ha affrettato i tempi e si è presentato con largo anticipo sulla tabella di marcia. Nelle prossime settimane, tra l’altro, la Juventus sarà impegnato in un match amichevole contro l’Arsenal all’Emirates Stadium. Il 17 dicembre alle 19.00 ore italiane, la compagine di Allegri se la vedrà con i Gunners, attualmente in testa alla classifica di Premier League. A renderlo noto è stato il club bianconero con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale:

“Amichevole di grande fascino in programma per la Juventus. I bianconeri, il prossimo 17 dicembre, faranno visita all’Arsenal, capoclassifica in Premier League. Teatro della sfida sarà la casa dei Gunners, l’Emirates Stadium, con fischio d’inizio alle 19:00 italiane.