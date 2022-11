Juventus, Rabiot l’ha fatto di nuovo: “Ingaggio raddoppiato”

Juventus, il centrocampista transalpino continua a dividere la tifoseria bianconera. Cos’è successo dopo il match con la Danimarca.

Ci sono voluti cento minuti e una tenacia non indifferente, ma Les Bleus alla fine ce l’hanno fatta. Sono riusciti ad imporsi, seppur non senza difficoltà, sulla Danimarca. Determinante è stata la doppietta messa a segno da Kylian Mbappé, ma ha inciso sul risultato finale di 2-1 per la formazione d’Oltralpe anche il contributo di qualcun altro.

Qualcuno che di nome fa Adrien e di cognome Rabiot e che è riuscito, ancora una volta, a far parlare di sé. La sua è stata una prestazione borderline, se così la si può definire. Nella prima fase della partita coi danesi ha dato il meglio di sé, rendendosi protagonista di diverse azioni piuttosto importanti. Memorabile la semirovesciata con cui è stato a tanto così dal mandare la palla in rete. È però innegabile, al tempo stesso, che abbia la sua dose di responsabilità nel gol che la Francia ha permesso alla Danimarca di realizzare.

Juventus, prestazione intermittente del francese: Twitter non perdona

Non è riuscito a marcare l’autore della rete, Christensen, e il suo tentativo fallito non è passato inosservato, anzi. Il popolo dei social network, come emerge chiaramente dai tweet circolati sulla piattaforma di Elon Musk durante e dopo la gara, non ha perso occasione per evidenziarlo. Più in generale, la prestazione di Rabiot ha diviso gli utenti di Twitter. In tanti si sono complimentati per la sua performance in Qatar, mentre altri non hanno resistito alla tentazione di “provocare” i sostenitori di Rabiot e di tornare sul discorso relativo al suo contratto in scadenza con la Juventus.