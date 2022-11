Calciomercato Juventus, scherzetto turco: lo soffiano ad Allegri

Calciomercato Juventus, ormai ai margini del suo attuale club ed ad un passo dall’addio ma la sua destinazione potrebbe essere inaspettata.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il futuro di Karsdorp non è così scontato come sembri. Infatti, nonostante l’ormai quasi certificato allontanamento dalla squadra giallorossa per il difficile rapporto con Mourinho, il laterale potrebbe, addirittura, finire in Turchia.

Secondo infatti l’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport, il futuro di Karsdorp potrebbe, addirittura, passare dalla Turchia e ci sarebbero già in corso dei sondaggi su di lui.

Calciomercato Juventus, ad un punto di non ritorno | Karsdorp e i sondaggi dalla Turchia

Ad un punto di non ritorno con il suo attuale club, adesso, il laterale dovrà prendere una importante decisione su quale sarà il suo futuro. Restare in Italia e quindi provare l’esperienza ai vertici, cioè alla Juventus, oppure cambiare direttamente campionato tentando la fortuna altrove.

Un momento di riflessione che Pinto, però, vuole svelare il più presto possibile. Come detto poc’anzi e come riferito dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, alcuni club della Turchia avrebbero effettuato dei sondaggi per Karsdorp e lo vorrebbero come rinforzo. Per ora non si tratterebbe di nessuna offerta ufficiale ma la Turchia potrebbe essere una soluzione più che possibile nel futuro del giocatore, viste anche le disponibilità economiche di questi club. Sulle sue tracce continua inoltre a esserci la Juventus ma, adesso, la Turchia potrebbe essere quello ‘scherzetto’ indesiderato.