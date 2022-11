Incubo😱Juventus, Allegri via🚨con Agnelli: ribaltone choc

Juventus, l’annuncio del corso della diretta Twitch potrebbe riaprire il fronte Allegri. Ecco quanto dichiarato a Juventibus.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, rivoluzionando tutti i quadri in essere. Andrea Agnelli non è più il presidente della Juventus, con il CDA della Juventus che in maniera compatta ha rassegnato le dimissioni.

Una decisione chiaramente riconducibile alle ultime novità in merito all’inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino, che ha portato ad un vero e proprio ribaltone societario. Ribadiamolo, la Juve stando a quanto raccolto fino ad ora, non rischia nulla da un punto di vista sportivo. A seguito del tam tam mediatico che si sta scatenando in questi istanti, si tratta di una puntualizzazione non superflua. Così come potrebbe non essere inutile passare in rassegna il futuro di Max Allegri sulla panchina bianconera.

Calciomercato Juventus, come cambia il futuro di Allegri

Uno dei più grandi sostenitori di Max Allegri era stato proprio Andrea Agnelli, che aveva difeso a spada tratta l’operato del tecnico livornese in momenti di nevralgica importanza in questa stagione. Anche dopo la debacle di Israele contro il Maccabi, l’ormai ex presidente della “Vecchia Signora” non aveva minimamente preso in considerazione l’idea di sollevare Allegri dal suo incarico. Anzi. Tuttavia, le dimissioni di Agnelli potrebbero far saltare il banco. Come riferito da Luca Momblano nel corso della diretta Twitch di Juventibus, infatti, al fronte Allegri bisogna prestare “Molta attenzione” in quanto foriero di possibili sviluppi nel corso delle prossime ore. Istanti concitati nel quartier generale della Juventus.