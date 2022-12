Calciomercato, libero arbitrio Juventus | Nessuna offerta e affare “in saldo”

Calciomercato Juventus, il Mondiale non è d’aiuto per l’operazione in uscita e adesso l’affare potrebbe sbloccarsi in saldo.

La situazione di uno dei profili in uscita dell’Atletico Madrid non facilita la squadra dei colchoneros nella sua cessione. Proprio un big di Simeone potrebbe essere ‘sacrificato’ nella sessione invernale del mercato.

Secondo, infatti, l’indiscrezione proveniente da ‘Todofichajes.com’, l’Atletico Madrid avrebbe intenzione di risollevarsi economicamente dalla stagione no, che vede, dopo lungo tempo, la squadra di Simeone fuori da tutte le competizioni europee già nella prima parte della stagione. Per salvaguardare questa crisi, i colchoneros, avrebbero in mente di piazzare sul mercato uno dei propri centrocampisti.

Calciomercato Juventus, Atletico pronto a cedere De Paul a gennaio ma mancano le offerte

Per lungo tempo De Paul è stato uno degli osservati speciali dei bianconeri. Rodrigo è, certamente, un profilo che potrebbe fare comodo ad Allegri. Nel post Udinese, però, l’argentino non ha saputo riconfermarsi come, invece, ha saputo fare nel campionato italiano e da lì il caso. La già possibile cessione dopo poco tempo dal suo arrivo a Madrid. La Juventus ha fiutato l’opportunità ma adesso il centrocampista potrebbe diventare un caso.

Come scrivono i colleghi spagnoli, la realtà dei fatti è che, per il momento, non ci sarebbero offerte e non sono attese per De Paul. L’agente del calciatore starebbe però contattando alcuni club cercando di trovare una via d’uscita nel prossimo gennaio. E da qui potrebbe nascere un occasione, magari in saldo e magari proprio un ritorno in Serie A: Juventus alla finestra che fiuta l’opportunità. Staremo a vedere.