Marotta-Del Piero: la Juventus ha strappato un altro sì

Juventus, il riassetto dirigenziale prosegue in casa bianconera. Le ultime notizie fornite da Sportmediaset.

Quali saranno i prossimi passi della nuova Juventus? Difficile dirlo con certezza, anche se sotto l’egida di Elkann si prospetta un ritorno alle origini da monitorare con estrema attenzione.

Al momento è solo un’idea, ma il Marotta-back è un sogno che può diventare realtà al materializzarsi di determinate condizioni. E Del Piero? L’ex capitano bianconero non rifiuterebbe un’eventuale chiamata della Juve, anche se Alex si auspica un ruolo operativo che lo porti ad entrare a tutti gli effetti nello scacchiere dirigenziale. Almeno questo è quanto sostenuto da Sportmediaset, che ha fatto il punto della situazione in casa Juve nel consueto tg pomeridiano.

Calciomercato, Del Piero e Marotta alla Juventus: cosa sta succedendo

Sui possibili cavalli di ritorno Del Piero e Marotta: “Alex ha dato la sua disponibilità, ma non chiede un ruolo rappresentativo: vuole un potere decisionale a livello sportivo. C‘è fiducia piena ad Allegri e conferma per Cherubini. Intanto, la prima scelta per il futuro è Giuntoli, ma gli occhi sono puntati anche su Andrea Berta. Più sullo sfondo, invece, Tare e Carnevali.

Ritorno di Marotta? “Al momento è solo poco più di una suggestione, ma alla luce dei buoni rapporti tra i due, un tandem Marotta-Giuntoli alla guida della Juve del futuro rappresenterebbe un ottimo biglietto da visita e il modo migliore per ripartire dopo la bufera.”