Tombola Real, Ancelotti inguaia Allegri: scacco matto Juventus

Calciomercato Juventus, Ancelotti decisivo nella trattativa che a questo punto chiude, definitivamente, l’ipotesi bianconera: i dettagli.

Quando si mette di mezzo il Real Madrid difficilmente si contrasta. La disponibilità economica del club spagnolo e anche il blasone della squadra di Perez sono elementi sempre fondamentali nella scelta del futuro di ogni giocatore ed è così anche per il difensore.

Dalla Spagna, esattamente dal portale ‘El Nacional’, parlano di un vantaggio considerevole del Real Madrid nei confronti del cosiddetto erede di Carvajal. Un profilo che interessava, molto, anche ai bianconeri ma che adesso avrebbe proprio la squadra di Carlo Ancelotti tra le favorite all’acquisto.

Calciomercato Juventus, Fresneda come sostituto di Carvajal | Real decisivo

Iván Fresneda Corraliza è un calciatore spagnolo, difensore del Real Valladolid che ha attirato non poco l’interesse di tutte le big d’Europa. Ancora giovanissimo, appena 18enne, il difensore è già considerato un predestinato tanto che proprio in casa blanca lo valutano come erede del campione Carvajal. Un giocatore che era anche finito nel mirino dei bianconeri vista la sua qualità effettiva palla al piede e la sua ottima visione di gioco, ideale per servire cross alla punta. Un cosiddetto enfant prodige che però sembra direzionato a rimanere in Spagna, alla corte della squadra (spagnola) più titolata: il Real Madrid. Un accostamento che potrebbe permettere, già in giovanissima età, quell’upgrade internazionale assolutamente considerevole. Pertanto, per il momento, il Real è sicuramente la squadra favorita nella corsa a Fresneda. La Juventus consapevole di questa possibilità rimane, comunque, alla finestra alla ricerca di altri profili magari direttamente dalla Serie A. Diversi i nomi fatti nelle scorse settimane e non è così da escludersi già qualche mossa proprio nella finestra di gennaio.