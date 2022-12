Calciomercato Inter e Juve, resa totale: accordo trovato, non cambia campionato

Calciomercato Juventus, adesso pare sempre più confermato. Il calciatore ha raggiunto l’accordo e non cambia campionato: i dettagli.

La Juventus è in fase restyling e la questione relativa ad alcuni giocatori dovrà essere chiarita. Tra possibili, clamorose, cessioni da free agent si fanno piani su quali saranno i nuovi giocatori capaci di fare la differenza. Tra questi era finito in cima alla lista desideri un profilo che piaceva anche all’Inter di Inzaghi. Si parla al passato proprio perché, sembra, come confermano le indiscrezioni che il giocatore sia in fase di ultimazione con un altro club estero: il Borussia Dortmund.

Infatti, dall’estero, su ‘Derwesten’ portale tedesco si parla di un giocatore – ormai – verso la definitiva consacrazione in Bundesliga. Bloccata, quindi, l’ipotesi della Serie A.

Calciomercato Juventus, Bensebaini rimane in Bundes | Affare fatto con il Borussia Dortmund

Il difensore, infatti, si legge che è prossimo a rimanere in Bundesliga da protagonista assoluto del Borussia Dortmund. L’ex M’gladbach, adesso, è pronto a rimanere in Germnaia per fare la differenza nel club rivale numero uno ai vertici del Bayern Monaco. Secondo l’indiscrezione tedesca, infatti, è svanita definitivamente l’ipotesi di vedere l’algerino in Serie A.

Infatti si era parlato di una ghiotta opportunità dei club ai vertici del campionato italiano di arrivare al profilo in questione. Adesso, però, sia Juve che Inter dovranno necessariamente cambiare obiettivo visto che il terzino e all’occorrenza anche centrale di difesa rimarrà in Germania, definitivamente. Come sappiamo la Juventus è in piena fase rivoluzione. Un restyling che parte dalla dirigenza ma che si estenderà anche nella rosa. C’è sempre un desiderio concreto di chiudere per profili che possano garantire upgrade nazionale ma soprattutto internazionale visto che l’obiettivo dei bianconeri è sempre quella Coppa dalle grandi orecchie: la Champions League. Staremo a vedere quali altri profili verranno monitorati da Cherubini in questa sessione invernale che verrà.