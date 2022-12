Calciomercato Juventus, Guardiola no limits: nuovi contatti per l’accordo

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe decidersi, definitivamente, il suo futuro: tutti i dettagli svelati sull’operazione.

Sappiamo come i bianconeri siano alla ricerca di rinforzi di qualità. Alcuni profili in uscita che potrebbero, già, sancire un definitivo upgrade tecnico sia in campionato ma soprattutto in Europa, laddove, proprio la Juventus, cerca, ancora, il salto di qualità.

Si era parlato della possibilità di vedere un big di Guardiola già fuori dall’Inghilterra vista la sua scadenza di contratto. Secondo, infatti, le ultime novità, adesso, però, il futuro del centrocampista avrebbe già raggiunto un vertice definitivo.

Calciomercato Juventus, Guardiola cambia idea | “Gundogan essenziale”

Secondo, infatti, l’indiscrezione lanciata da ‘Matteo Moretto’ su Twitter, Guardiola avrebbe “cambiato idea” sul tedesco: reputando essenziale al progetto e, quindi, sarà raggiunto un accordo con eventuale rinnovo di contratto.

Si è parlato, a lungo, della possibilità di vedere il centrocampista tedesco Gundogan lontano dalla Premier League. L’ex Dortmund era uno dei preferiti della Juventus e di Allegri che aveva già sondato la possibilità. Lo stesso diretto sportivo Cherubini aveva inserito il nome del giocatore nel cosiddetto taccuino dei potenziali rinforzi ma, almeno per il momento, il giocatore potrebbe essere ancora importante per il City, diventando un giocatore essenziale per il club inglese ormai tra i più quotati a livello internazionale. Staremo, dunque, a vedere cosa succederà ma intanto la Juventus potrebbe già cambiare obiettivo andando su altri profili sondati visto che per il momento il nome di Gundogan rimane un miraggio più che solida realtà. Certamente, in caso di ripensamento, il giocatore rappresenterebbe quel profilo d’esperienza capace di fare la differenza già da subito, un operazione in stile Khedira vista la nazionalità ma soprattutto il palmares del profilo in questione.