Calciomercato Juventus, assist clamoroso: “Non ci sono gli estremi per restare”

Calciomercato Juventus, il futuro del difensore adesso è deciso: i dettagli svelati direttamente ai microfoni della trasmissione.

Ai microfoni di ‘TVPLAY’, la trasmissione Twitch di ‘Calciomercato.it’, ha parlato direttamente il legale di Karsdorp, Salvatore Civale. Secondo infatti il suo intervento, adesso, il futuro di Karsdorp adesso potrebbe essere deciso.

Come sappiamo il nome di Karsdorp è uno di quelli, cosiddetti caldi, per quanto concerne il mercato difensori. La Juventus è stata accostata più volte al giocatore e adesso ci sarebbe un verdetto già inequivocabile. Andiamo a sentire in dettaglio cosa è stato detto direttamente dal suo legale nella trasmissione Twitch ‘TVPLAY’.

Calciomercato Juventus, Karsdorp rescinde? “Non ci sono pericoli in questo momento”

Ecco, dunque, quanto detto direttamente da Civale su Karsdorp: “Ipotesi rescissione del contratto del giocatore? In questo specifico caso non credo ci sia, alla situazione attuale, pericolo di rescissione del contratto“.

E sulla situazione con Mourinho e il rapporto con l’allenatore della Roma, cosa succederà nel futuro di Karsdorp? Tempestiva la chiarezza di Civale: “Non ci sono più gli estremi per una permanenza del ragazzo a Roma, con un valore del cartellino anche deprezzato.” Dunque, ora più che mai, la possibilità di addio del laterale della Roma è più che possibile con la Juventus che continua ad essere, comunque, la squadra ai vertici più interessata. Staremo a vedere se riuscirà ad intavolare un definitivo accordo con il giocatore così da chiarire una volta per tutte il suo futuro. La qualità indiscussa del profilo, adesso, potrebbe dare ad Allegri quel supporto maggiore in fase difensiva. Un profilo che arriverebbe, dunque, anche in saldo. Non ci resta che sperare che proprio la Juventus sia la squadra favorita nella corsa all’olandese.