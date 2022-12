Calciomercato Juventus, colpo dal Torino: i bonus per la svolta

Calciomercato Juventus, il tecnico bianconero sembrerebbe aver dato il via libera: balla qualche milione tra offerta e domanda.

Ultimi sgoccioli del 2022 anche per la Juventus, che oggi pomeriggio ha disputato l’ultima amichevole prima dell’attesa ripartenza della Serie A, fissata per il prossimo 4 gennaio. Stavolta i bianconeri di Massimiliano Allegri non sono riusciti a bissare le vittorie ottenute nei giorni scorsi con Arsenal e Rijeka. Con i belgi dello Standard Liegi è finita “solo” 1-1.

In realtà il risultato interessava ben poco al tecnico livornese, il cui unico obiettivo oggi era fare le prove generali in vista della trasferta di Cremona. La Juventus andrà in cerca del sua settimo successo consecutivo. Che le permetterebbe di continuare la rincorsa su Milan e Napoli, le uniche due squadre che in questo momento stanno davanti alla Signora. Quando Szczesny e compagni scenderanno in campo allo “Zini” saremo già in clima mercato. La sessione invernale apre i battenti lunedì ma difficilmente il club bianconero si muoverà prima del 18 gennaio, il fatidico giorno dell’insediamento dei nuovi dirigenti.

Calciomercato Juventus, Singo obiettivo per la fascia

La sensazione, però, è che bisognerà prima cedere qualcuno per poter regalare a Massimiliano Allegri i rinforzi promessi dal direttore sportivo Federico Cherubini. Probabile che qualche sacrificio verrà fatto a centrocampo, dove uno dei possibile partenti sembrerebbe Weston McKennie, che ha diverse offerte dalla Premier League.

Nel caso in cui l’americano dovesse fare le valigie, la Juventus tenterà di sistemare la fascia destra, dove Juan Cuadrado non sta rendendo come negli ultimi anni. Per di più l’esperto giocatore colombiano è in scadenza di contratto e da qualche tempo passa più tempo in infermeria che fuori. Secondo Calciomercato.it, al suo posto i bianconeri starebbero valutando il giovane laterale del Torino Wilfried Singo. Il classe 2000, nazionale ivoriano, sarebbe gradito ad Allegri: i granata chiedono 15-20 milioni, mentre la Juve per il momento è disposta a sborsarne dieci per portarlo sull’altra sponda del Po. Decisivi potrebbero essere i bonus, come fu la scorsa estate per Bremer.