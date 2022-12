Juventus, prestazione horror e nuovo stop: il big allarma Allegri

Juventus-Standard Liegi, Allegri costretto ad operare un cambio alla fine del primo tempo dell’amichevole. Ecco la dinamica.

Manca sempre meno all’inizio della ripartenza in campionato per la Juventus di Max Allegri: Milik e compagni nel primo impegno ufficiale del 2023 se la vedranno con la Cremonese, in una gara che potrà cominciare a dire molto sulle ambizioni dei bianconeri di scalare la classifica.

In questi istanti si sta però disputando la sfida amichevole con lo Standard Liegi, che vede attualmente la compagine belga condurre le operazioni per 0-1, in virtù dello sfortunato autogol di Danilo. La brutta notizia per Allegri, però, non è questa. Alla fine del primo tempo, infatti, il tecnico livornese è stato costretto ad operare un cambio: al posto dell’infortunato Szczesny, infatti, si è reso necessario l’ingresso di Mattia Perin. Il portiere polacco, non irreprensibile in occasione del goal subito, ha subito un colpo al collo che gli avrebbe creato crescenti difficoltà. Secondo quanto riferito da Sky, “Tek” avrebbe sin da subito cominciato a massaggiarsi il collo, salvo poi decidere di non rientrare in campo per evitare ulteriori complicazioni.

Le condizioni dell’estremo difensore polacco non sembrano comunque destra particolari preoccupazioni: ne sapremo di più nel corso delle prossime ore.