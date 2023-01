Calciomercato Juventus, voltafaccia definitivo: cessione immediata

Calciomercato Juventus: Allegri sorride. Il club vuole cedere il suo gioiello. Sul calciatore anche la Roma di José Mourinho.

Continuano a rimbalzare dalla Spagna voci di mercato che vedrebbero la Juventus di Massimiliano Allegri interessata a vari giocatori attualmente impegnati in Liga. Da Fresneda del Real Valladolid, passando per De Paul e Joao Felix dell’Atletico Madrid, fino ad Hazard del Real Madrid, sono infatti vari i nomi accostati alla Vecchia Signora nei giorni scorsi.

Voci,, queste, più o meno attendibili, alle quali si è aggiunta quella venuta a galla in queste ore secondo cui il club bianconero potrebbe presto contattare il Barcellona del presidente Joan Laporta il quale, oltre ad aver messo in vendita Ferran Torres, potrebbe decidere di cedere anche un altro giocatore che in Catalogna sembra non essersi ambientato benissimo.

Stiamo parlando ovviamente di Memphis Depay che, sceso in campo appena tre volte quest’anno (due presenze in Liga e una in Champions League), vorrebbe lasciare subito la Spagna per andare trovare spazio in un’altra società. Nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l’ex Psv Eindhoven e Manchester United vorrebbe infatti cambiare aria già a gennaio col Barcellona che, stando a quanto riferito da El Nacional, chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo andare.

Calciomercato, Depay: la Juventus ci prova, ma occhio alla Roma di José Mourinho

Il rapporto tra Memphis Depay e il Barcellona è ormai ai minimi storici. Rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti della sfida dell’altro ieri tra blaugrana ed Espanyol, l’olandese non ne potrebbe più della scarsa considerazione di Xavi il quale gli avrebbe già fatto sapere di non voler contare su di lui.

Una scarsissima considerazione, quella dell’ex centrocampista nei confronti dell’attaccante, che ha aperto di fatto le porte ai vari club che, proprio in queste ore, stanno mostrando interesse per lui. Club come la Juventus che, vista la necessità di rinforzare il proprio pacchetto avanzato, potrebbe decidere di investire i 20 milioni di euro che il Barcellona chiede per Depay il quale, stando sempre a quanto riportato da El Nacional, sarebbe finito anche nella lista dei desideri della Roma di José Mourinho la quale, proprio come i bianconeri, potrebbe volare all’ombra della Sagrada Familia nei prossimi giorni per discutere del giocatore con la società azulgrana.