Calciomercato Juventus: “In prima fila per l’ex” | Arriva a gennaio

Calciomercato Juventus, adesso i bianconeri sono in pole per il ritorno dell’ex prodigio della Serie A: possibile ritorno a gennaio.

Dall’estero la cosiddetta bomba di mercato. Infatti si parla di un profilo, ex prodigio della Serie A, che adesso è già pronto per ritornare nel campionato che l’ha lanciato a livello internazionale.

Come scrivono dal portale estero ‘Olè’, proprio la squadra di Massimiliano Allegri sarebbe in prima fila per il possibile grande ritorno del centrocampista argentino Rodrigo De Paul in Serie A. Il classe 1994, si legge, è ormai ai ferri corti con l’Atletico Madrid che vorrebbe lasciare quanto prima.

Calciomercato Juventus, De Paul ritorna a gennaio

Secondo infatti l’indiscrezione, l’Atletico Madrid potrebbe cedere da subito il classe 1994 argentino, già nella sessione invernale di gennaio. In Italia la Juventus sarebbe la prima della fila interessata al giocatore che come caratteristiche rappresenterebbe quell’upgrade richiesto proprio da Massimiliano Allegri. L’ex Udinese, però, sarebbe seguito anche da altre due big della Serie A, cioè le due milanesi che potrebbero essere le autentiche rivali nella corsa con la Juventus.

Un profilo che certamente potrebbe fare comodo a tutti, in specie, viste le sue qualità. Giusto poco tempo fa, il pupillo bianconero era uno dei giocatori chiave di quell’Udinese che gli ha permesso di lanciarsi a titolo internazionale, diventando, anche, uno dei protagonisti del Mondiale vinto proprio in Qatar dall’Argentina. Per De Paul si tratterebbe quindi di un gradito ritorno nel campionato che l’ha reso celebre. Operazione, come detto poc’anzi, già effettuabile a gennaio proprio per volere stesso del club spagnolo che farebbe quindi cassa con la sua cessione. Staremo a vedere, dunque, chi avrà la meglio fra le squadre interessate.