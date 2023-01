Calciomercato Juventus, esonero Conte: indizio clamoroso

Calciomercato Juventus, adesso l’indizio sul possibile esonero è clamoroso: i dettagli dell’operazione sul caso Conte.

Conte esonerato dal Tottenham? Questo potrebbe essere l’indizio che lascia pensare ad un possibile ritorno in Serie A, alla Juventus, dell’ex tecnico bianconero. Andiamo a scoprire il perché.

Stando, infatti, alle quotazioni ‘Sky Bet’, il possibile esonero di Conte viene dato come probabile. Ecco, di seguito, tutte le quote proprio dal portale delle scommesse:

5/4 – David Moyes

11/4 – Frank Lampard

3/1 – Antonio Conte

10/1 Brendan Rodgers

16/1 – Steve Cooper.

Calciomercato Juventus, Conte esonerato | Cosa succederà nel futuro

Le quotazioni dell’ex tecnico bianconero non lasciano dubbi sul possibile addio a fine stagione dalla panchina inglese del Tottenham, secondo le quote, infatti, il tecnico leccese sarebbe dato molto basso e il suo addio sembrerebbe prendere quota.

Situazione che, sicuramente, coinvolge indirettamente la Juventus, la squadra che è già stata accostata più volte al tecnico leccese e che adesso potrebbe vederlo di nuovo alla guida? Certamente molto dipenderà dai risultati maturati da Allegri in quesa stagione. A giungo ci sarà il verdetto e da lì la scelta su chi sarà il prossimo tecnico. Continuare con Allegri e chiudere, definitivamente, tutte le voci di mercato oppure puntare su una vecchia conoscenza e, se vogliamo, una valida certezza per i bianconeri. Tutto, come detto poc’anzi, verrà deciso soltanto a fine stagione, laddove, appunto, la nuova dirigenza prenderà tutte le conseguenze del caso anche in base ai trofei raggiunti o persi a fine stagione. Solo il tempo potrà dirci tutto.