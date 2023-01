Calciomercato Juventus, Zaniolo ‘porta’ il prossimo regalo: affare gratis

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano già al futuro e sognano il sostituto ideale in attacco: i dettagli dell’operazione.

Occhi già puntati su quello che potrebbe essere il nuovo colpo offensivo. Come scrivono dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes’, il futuro della Juventus potrebbe essere già scritto.

In casa bianconera si deve a tutti i costi guardare al futuro, diversi i nomi fatti fino adesso non convincono ma uno su tutti, adesso, sembra portare a casa i consensi dell’ambiente. Si tratta di Wilfried Zaha che adesso potrebbe lasciare a zero da subito il suo attuale club.

Calciomercato Juventus, Zaha come sostituto di Di Maria | Si può

L’attaccante ivoriano è uno dei nomi più gettonati sul mercato, la sua abilità sulla fascia non è passata indifferente e adesso molte delle big in Europa se lo contendono. Come sappiamo i bianconeri, in primis, dovranno fare i conti con il futuro di Angel Di Maria, il campione del Mondo a fine stagione lascerà molto probabilmente a zero, soprattutto non dovesse trovarsi un accordo di rinnovo, in quel caso il 30enne ivoriano diventerebbe il sostituto ideale.

Ma il giocatore non è seguito solo dai bianconeri, sono diversi, infatti, gli ammiratori di tutta Europa. In Italia, oltre alla Juventus, ci sarebbe anche la Roma che lo valuta proprio come sostituto di Zaniolo sempre in ottica bianconera. Ma oltre alla Roma, c’è anche il Barcellona, club da sempre attento ai giocatori offensivi di qualità. Da qui in avanti, nei prossimi mesi, ci sarà la resa dei conti e si capirà la prossima squadra di Zaha ormai praticamente convinto di cambiare realtà calcistica a fine stagione.