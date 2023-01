Juventus-Inter, esonero lampo e doppio tradimento: ritorno choc

Il calciomercato continua ad essere un argomento molto caldo per una Juventus che non fa mistero di voler essere grande protagonista di questa seconda parte di stagione.

I tifosi aspettano di capire se ci sarà o meno la possibilità di effettuare dei movimenti nel corso di questa sessione di mercato invernale, che a dire il vero finora non ha fatto registrare dei grandi colpi. Probabilmente chi potrà effettuerà qualche movimento ma solamente negli ultimi giorni di questa finestra di trasferimenti invernali.

Ci si concentra così sul calcio giocato, con le big che fino al termine della stagione si giocheranno gli obiettivi stagionali. I risultati possono condizionare senz’altro il calciomercato ma anche il mercato degli allenatori. A bocce ferme si faranno le valutazioni del caso e qualcuno potrebbe decidere di cambiare guida tecnica.

Juventus, Conte torna all’Inter al posto di Inzaghi?

In questi ultimi mesi si è parlato molto di un possibile cambio in panchina in casa Juventus nel corso della prossima stagione, con Zidane e Conte come candidati a sostituire Allegri, comunque legato al club da un lungo contratto. A calciomercato.com il giornalista Alberto Cerruti ha parlato di un possibile avvicendamento in casa Inter che potrebbe riguardare anche i bianconeri, visto che tra i papabili sostituti di Inzaghi ci sarebbe Conte.

“Lo scudetto doveva essere il vero obiettivo dell’Inter quest’anno. – si legge E invece la classifica dice chiaramente che l’Inter ormai è troppo lontana dalla vetta per sperare di vincerlo” ha detto, aggiungendo come “se fallisse l’obiettivo della Supercoppa e non centrasse l’altro bis in coppa Italia, a Inzaghi non basterebbe nemmeno la certezza di avere un altro anno di contratto. Non sarebbe più da scartare l’ipotesi di un cambio in panchina. L’ipotesi che torni Conte o l’arrivo dall’Inghilterra dell’emergente De Zerbi non sarebbe più da scartare“.