Calciomercato Juventus, chiamata da 35 milioni: tutto su Milinkovic-Savic

Calciomercato Juventus, chiamata da 35 milioni e via libera immediato: tutto su Milinkovic Savic, destinato all’addio alla Lazio.

La pesante sconfitta di Napoli ha ridimensionato le ambizioni di Scudetto della Juventus. Nulla è ancora perduto, ma sarà molto difficile riprendersi dalla batosta del “Maradona” anche a livello psicologico.

L’allenatore Massimiliano Allegri con la serie di otto vittorie consecutive e la ritrovata solidità della difesa stava riconquistando la fiducia di parte della tifoseria. Alla fine quello che contano nel calcio sono i risultati, e fanno cambiare pareri anche in modo repentino.

Proprio per questo la netta superiorità del Napoli nello scontro diretto suona come una condanna per Allegri anche a lungo termine. I tifosi sono tornati a chiederne la testa, e il fatto che ci sia Zinedine Zidane ancora libero è un invito a cambiare.

Così come sembra probabile a fine stagione una rivoluzione. C’è bisogno di trovare un nuovo registro, puntare nuovamente sui giovani, cercare di ricreare una base italiana. E magari evitare di ricorrere a parametri zero quando poi gli ingaggi vanno a pesare troppo sul bilancio e anche negli equilibri dello spogliatoio.

Calciomercato Juventus, i soldi della cessione di McKennie per l’assalto a Milinkovic-Savic

La Juventus deve iniziare a pensare anche rifinanziare il proprio mercato e così dovrà provare a sfruttare le occasioni che si presenteranno per monetizzare al massimo le cessioni.

A questo proposito occhio alla telefonata – riferita da GiveMeSport.com – fatta dall’Aston Villa, su indicazione dell’allenatore Unai Emery, agli agenti del centrocampista statunitense Weston McKennie.

L’allenatore della Juventus, che pure ha schierato titolare McKennie contro il Napoli, ha dato il suo via libera alla cessione. La società conta di incassare almeno 35 milioni di euro, visto che in Premier League i soldi non mancano. Una somma del genere sarebbe poi reinvestita per provare a coronare quello che è il sogno della dirigenza e anche di molti tifosi ovvero il laziale Sergej Milinković-Savić.

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha provato a sminuire le voci su un suo addio: “Un mese fa abbiamo incontrato i suoi agenti, abbiamo un ottimo rapporto”, ha detto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Sassuolo. Il futuro del serbo però appare lontano da Roma e la Juventus è una destinazione gradita: la cessione di McKennie sarebbe il primo passo per provarci.