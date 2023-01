Juventus, il big non recupera: assente in Coppa Italia

La Juventus si prepara alla gara di ottavi di Coppa Italia contro il Monza di domani sera ma un big non ha recuperato e non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri

La Juventus è reduce dalla pesante sconfitta contro il Napoli in campionato e nella giornata di oggi ha visto insediarsi la nuova dirigenza con Ferrero nelle vesti di nuovo presidente.

I bianconeri sono concentrati anche sul calciomercato invernale che potrebbe ancora regalare dei colpi di scena, sia in entrata che in uscita. Massimiliano Allegri è stato confermato da John Elkann e avrà ancor più potere decisionale in tema di scelta di mercato. La Juventus è focalizzata principalmente sull’esterno destro che prenderà il posto di Juan Cuadrado. Il colombiano è in scadenza a giugno 2023 e, salvo sorprese, non rinnoverà e andrà via a parametro zero a fine stagione. La Juventus, però, oltre al mercato deve concentrarsi sulla sfida di Coppa Italia di domani che la vedrà impegnata con il Monza all’Allianz Stadium, alle 21:00, nella gara valevole per l’accesso ai quarti di finale.

Cuadrado non recupera per Juventus-Monza

Negli ottavi di finale di Coppa Italia sono arrivati diversi risultati a sorprese, due su tutti le eliminazioni di Milan e Napoli rispettivamente contro Torino e Cremonese.

L’Inter è passata a fatica a San Siro contro il Parma nei tempi supplementari, la Roma ha superato di misura il Genoa all’Olimpico, così come la Fiorentina ha avuto la meglio per 1-0 sulla Sampdoria al Franchi. Domani oltre a Lazio-Bologna e Atalanta-Spezia, andrà in scena Juventus-Monza. I bianconeri, però, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport 24’, dovranno ancora fare a meno di Juan Cuadrado. Il colombiano è sulla via del recupero ma non è ancora pronto per scendere in campo domani sera contro la squadra di Palladino in Coppa Italia. La Juventus sta faticando senza le giocate dell’ex Fiorentina su quella fascia che è sempre stato un punto di forza fondamentale per gli schemi di Allegri. Cuadrado sta recuperando e potrebbe essere quantomeno convocato per la prossima gara di campionato contro l’Atalanta.

In Coppa Italia, però, un suo impiego potrebbe rischiare di portare a una ricaduta. Ecco perché, salvo sorprese dell’ultima ora, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del suo pupillo. Negli ottavi di finale, in scena domani sera all’Allianz Stadium, il tecnico toscano potrebbe puntare su una difesa a tre, utilizzata nell’ultima gara col Napoli. In alternativa potrebbe slittare Danilo sulla corsia di destra al posto del colombiano.