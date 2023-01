Calciomercato, colpo last minute: in prestito alla Juventus

La Juventus tenta il colpo last minute in prestito: occasione ghiotta dalla Serie A per i bianconeri

La Juventus deve fare i conti con l’inchiesta Prisma legata alle plusvalenze e con la richiesta di 9 punti di penalizzazione che potrebbero compromettere definitivamente la stagione.

Intanto, però, la squadra di Massimiliano Allegri vuole provare a sfruttare gli ultimi undici giorni di calciomercato per portare a Torino qualche rinforzo. Alla luce dei diversi giocatori in scadenza a giugno 2023 nel reparto difensivo, l’obiettivo principale della società è di intervenire proprio in quel reparto. Uno dei grandi obiettivi sembra ormai sfumato: Jakub Kiwior è, ormai, ad un passo dall’Arsenal, ma la Juve ha esigenza di intervenire anche sulle corsie esterne. Alex Sandro, con ogni probabilità, andrà via a fine stagione. Situazione simile per Juan Cuadrado che lascerà Torino a giugno e per questo la Juventus è alla ricerca di un degno sostituto che possa raccogliere le sue eredità. Sono tanti i profili che la società sta valutando sul mercato: da Stefan Posch del Bologna e Emil Holm dello Spezia e Pedro Porro dello Sporting Lisbona che, però, sembra vicino al trasferimento al Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, contatti per Karsdorp in prestito

Un altro obiettivo concreto dei bianconeri per la corsia di destra è Rick Karsdorp. Il terzino destro ex Feyenoord, dopo l’episodio con José Mourinho, sembra aver perso definitivamente il posto da titolare.

Lo Special One, da quando è ricominciato il campionato, gli ha sempre preferito Celik ed è ormai evidente la rottura tra lui e il terzino olandese. La Roma è in attesa di una proposta concreta per Karsdorp che ha ancora un contratto fino al 2025. Non mancano gli interessamenti da parte della Premier League, in particolare da parte del Southampton che, però, non ha ancora presentato un’offerta concreta e convincente per i giallorossi. Anche la Juventus, al momento, sta temporeggiando, in attesa di studiare i risvolti e le eventuali altre piste di mercato da qui al 31 gennaio.

Negli ultimi giorni della sessione invernale, però, come riportato da ‘SportMediaset’, i bianconeri potrebbero presentare un’offerta concreta alla Roma per Karsdorp, puntando sulla formula del prestito. Sarà fondamentale la volontà della Roma e anche la pressione dell’agente del giocatore. In questo momento Karsdorp è quasi un separato in casa e per trovare minutaggio dovrebbe andare altrove. La Juventus ha esigenza di trovare un rinforzo in quella zona di campo e la situazione potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambe le parti.