La Juventus mette le ali: Allegri cala subito il tris

Juventus, adesso Allegri può tornare a sognare in fase offensiva. Il cambio adesso è possibile e a pieno regime: i dettagli.

Ieri sera, indubbiamente, la partita è stata decisa soprattutto dai top player a disposizione di mister Allegri.

Diversi episodi che hanno sancito la superiorità di alcuni uomini in campo, come Chiesa che ha deciso la gara con un gol incredibile che ricorda, da vicino, quelli che faceva proprio il capitano Alex Del Piero. Ma con Chiesa, l’altro grande contributo è stato dell’altro top player di fama mondiale in rosa, Angel Di Maria. Ieri sera, di nuovo, grande protagonista del match.

Juventus, Allegri cambia modulo e esalta i top player sulle fasce

Con il recupero dei due top player a pieno regime, adesso, Allegri potrebbe già permettersi di cambiare modulo per ridisegnare una Juventus ancora più offensiva ma soprattutto molto più decisiva sotto porta. L’idea di far giocare Di Maria e Chiesa insieme è concreta e visti i risultati anche razionale.

Ora i top player a disposizione man mano ritornano. Manca solo più Pogba che in questa stagione, ancora non si è visto. Non appena recuperato, il francese potrà essere già schierato in campo e a quel punto Allegri potrebbe già tentare il cosiddetto modulo vincente: un 4-3-3 per avanzare a livello offensivo e chiudere il risultato più facilmente. Ieri sera la prova del nove per sancire questo verdetto. Di Maria è tornato in bianconero e la Juventus ne ha bisogno per chiudere tutti gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, dov’è ancora pienamente in corsa. Vedremo quale sarà il risultato finale ma certamente Allegri, adesso, vorrà sfruttare al massimo i suoi top player a disposizione. Chiesa e Di Maria ieri sera hanno dimostrato di essere pronti per fare la differenza, entrambi protagonisti anche se all’argentino è mancato il gol.