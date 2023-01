L’Arsenal scippa la Juventus: “Trattativa avviata ufficialmente”

La Juventus si trova nell’occhio del ciclone. Dopo la penalizzazione di 15 punti la classifica si è complicata e la tifoseria è preoccupata.

Non potrebbe essere altrimenti, del resto. Il piazzamento attuale è molto lontano dalla zona Champions League, l’obiettivo minimo da raggiungere. Allegri e i suoi uomini non hanno intenzione di mollare, ma di sicuro la strada da percorrere è in salita. E la salita è davvero molto ripida.

Si riparte questa sera contro l’Atalanta, con in palio tre punti molto importanti. Ma al di là del risultato ci si aspetta una reazione d’orgoglio da parte di Rabiot e compagni. La partita dovrà essere il primo passo di una ripartenza, in attesa dell’esito del ricorso che la società ha intenzione di presentare al Collegio di Garanzia. Per adesso dunque il calciomercato è in secondo piano, anche se manca sempre meno alla conclusione dei trasferimenti invernali.

Le altre squadre però non se ne stanno certo con le mani in mano ed è per questo motivo che potrebbero presto sfumare degli obiettivi che la società ha appuntato sul proprio taccuino. Come ad esempio quello del laterale Ivan Fresneda del Valladolid.

Understand Arsenal have started talks to explore the signing of Iván Fresneda from Valladolid. Discussions are taking place on clubs and agent side 🚨⚪️🔴 #AFC

Fresneda, on the bench tonight as he has chances to leave next week.

There are 3/4 clubs keen on signing Spanish RB. pic.twitter.com/tcTSeogkrs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2023