Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta: sorpresa last minute di Allegri

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte del tecnico livornese in vista della sfida di campionato contro la “Dea”. Le ultimissime.

Una gara da non fallire per la Juventus, che all’Allianz Stadium contro l’Atalanta vuole provare a gettarsi alle spalle almeno per un momento le conseguenze della decisione della Corte Federale. I bianconeri dovranno essere bravi a riattaccare la spina, al cospetto di un avversario che sta attraversando un periodo di forma che definire strepitoso sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Allegri si affida agli undici che nell’ultimo periodo gli hanno offerto maggiori garanzie. Ragion per cui in attacco spazio ad Angel Di Maria: “El Fideo”, partito inizialmente dalla panchina con il Monza, agirà a supporto dell’unica punta Milik. Recuperato Cuadrado, che però si accomoderà in panchina. Non partirà titolare neanche Federico Chiesa, che però potrebbe rivelarsi un’arma letale a gara in corso, quando le sue accelerazioni potrebbero rappresentare un ottimo viatico per fare la differenza ed imprimere il cambio di passa decisivo. Sull’out di destra, in un ruolo in cui Allegri lo sta adattando da diverse settimane, spazio dunque a Weston Mckennie, con Kostic sul versante sinistro. La mediana sarà invece composta da Fagioli, Locatelli e Rabiot.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.