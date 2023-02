Addio Juventus, cambia squadra: lo prendono a zero

Calciomercato Juventus. nel futuro del giocatore, adesso, potrebbe esserci l’opzione inaspettata: i dettagli dell’operazione.

Il futuro del difensore, adesso, potrebbe avere una destinazione a sorpresa. Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, nel futuro del giocatore a parametro zero potrebbe esserci una destinazione a sorpresa.

Dal portale francese ‘Score’ si parla, anche, di una possibile destinazione in patria per il centrale classe 1999 che tanto piace ai bianconeri. Dalle ultime indiscrezioni la conferma sembra reale. Andiamo a scoprire cosa potrebbe succedere in caso di addio.

N’dicka corteggiato anche dal Marsiglia | Ritorna in Francia

Come confermato infatti dal portale francese, nelle opzioni, a sorpresa, per il futuro di N’Dicka che piace tanto alla Juventus c’è anche l’opzione casalinga: la Ligue 1. Il club del sud della Francia vorrebbe tesserare il giocatore a parametro zero. Un colpo certamente importante che, a questo punto, sancirebbe definitivamente la trattativa a sfavore dei bianconeri.

Contesto da diversi club europei, adesso, il giocatore potrebbe diventare veramente interessante per i francesi visto che il club vuole rilanciarsi a livello internazionale. Diverse le opzioni per il suo acquisto e adesso l’ultima parola aspetta solo al giocatore stesso che vuole a tutti i costi lasciare il suo attuale club tedesco. Destino che, a questo punto, potrebbe lanciarlo, di nuovo, in patria. Nella sua Francia. Bianconeri avvisati visto che proprio la Juventus è il club con maggiore interesse nel tesserare il difensore da free agent. A parametro zero a fine stagione. Per giugno ci sarà il verdetto definitivo ma viste le qualità del giocatore non ci sono dubbi che chi riuscirà a tesserarlo avrà un profilo assai interessante.