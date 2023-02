Vlahovic ceduto in estate, la Juventus lo sta rifacendo: il restyling è clamoroso

Calciomercato Juventus, eventualità presa in serie considerazione, adesso i bianconeri ci possono lavorare per l’estate.

Vlahovic stasera contro la Lazio tornerà titolare. Il bomber serbo è pronto a rilanciarsi in bianconero dopo la sua assenza e Allegri vuole averlo in condizione ottimale, così poi da poterlo schierare nel tridente con Chiesa e Di Maria.

Ma in casa bianconera si pensa già al futuro e alla possibilità di cedere il bomber serbo dopo solo un anno dal suo arrivo con una cifra veramente importante. Di almeno 80 milioni.

Calciomercato Juventus, addio da 80 milioni | Vlahovic se ne va in estate

L’eventualità di dirgli addio in estate, adesso, è concreta. Diversi interessi internazionali su di lui, iniziando dal campionato inglese, che lo segue con molta attenzione. Adesso, come sottolineano da ‘La Repubblica, Allegri avrà cinque mesi per sentenziare il valore di mercato del bomber serbo, il numero 9 della Juventus.

Dopo cinque mesi, infatti, Vlahovic è pronto, di nuovo, a fare la differenza. Già stasera in Coppa Italia contro una squadra in ottima condizione come la Lazio di mister Sarri. Il serbo questa sera torna al centro dell’attacco di Allegri. Il mister lavora per migliorare il proprio centravanti e spera di vedere presto, come sottolineato poc’anzi, nel tridente con Chiesa e Di Maria. Ma il club, dopo il grande investimento di un anno fa, potrebbe già sacrificarlo in estate per rilanciare un progetto nuovo, fondato sui giovani del vivaio. Staremo dunque a vedere cosa succederà ma certamente Vlahovic, oggi, è molto importante per la Juventus. Allegri farà in tutti i modi per poter valorizzare il proprio bomber titolare.